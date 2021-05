Google Shopping: E-Books werden nicht mehr beworben

Aktuelle News von Google Shopping: Ab dem 18. Mai werden bei Google Shopping keine Angebote für E-Books mehr eingeblendet. Digitale Güter in den Formaten PDF, EPUB und Mobi werden dannn nicht mehr per Google Shopping beworben. Dabei könnte es zu Problemen kommen! Hörbücher oder Bücher, die möglicherweise als Digitalversion eingeordnet werden, könnten hierbei betroffen sein. Kunden können im Merchant Center eine Überprüfung beantragen. Weitere Informationen zu der Änderung findet man hier: Google Ads Update.

„There will be no change for physical books or audiobooks. If any physical books or audiobooks are disapproved for being incorrectly classified as digital books, please request a review in Merchant Center.“