Google Ads: Benutzerdefinierte Zielgruppen erstellen

Bei Google Ads werden benutzerdefinierte Zielgruppen für das Targeting im Display-Netzwerk eingesetzt. Dabei werden Keywords, URLs und Apps definiert, die einen Bezug zu den eigenen Produkten oder der eigenen Dienstleistung haben. Google generiert auf Basis dieser Daten eine Zielgruppe mit relevanten Nutzern.

Für diese Nutzer können dann Anzeigen im Display-Netzwerk gebucht werden. Aber wie kann man diese benutzerdefinierte Zielgruppen effektiv einsetzen? Welche benutzerdefinierte Zielgruppen kann man erstellen und welches Targeting ist hierfür sinnvoll?

Dieser Frage ist Michelle Morgan in einem Beitrag auf Wordpress nachgegangen. Wer noch nicht weiß, was benutzerdefinierte Zielgruppen sind, kann sich in der Google Ads Hilfe einen schnellen Überblick verschaffen.

Zusammenfassend: Google ermöglicht fünf verschiedene Targeting-Optionen für die man benutzerdefinierte Zielgruppen erstellen kann.